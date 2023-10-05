Galatasaray'ın açıklamalarına İngiltere'den yanıt geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, maçın ardından kafilenin Manchester Havalimanı'nda kötü muameleye maruz kaldığını açıklayarak sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın açıklamasına İngiltere'den yanıt geldi.

Manchester Havalimanı'nın sözcüsünün açıklamaları şu şekilde:

"Hiçbir personelimize yönelik taciz ya da saldırgan davranışlara müsamaha göstermiyoruz. Salı gecesi Türkiye'ye seyahat eden yolcuların çoğunluğu kusursuz bir şekilde davranırken, az sayıdaki yolcu personele karşı küfürlü ve saldırgan bir tutum sergilemiştir.

Bazı yolcular da uygun olmayan el bagajlarıyla gelmiş ve bu nedenle bu çantalar elle aramaya tabi tutulmuş, bu da yolcuların daha fazla saldırgan tavır göstermesine yol açmıştır.

Bu olaylar üzerine olay yerine polis çağrılmıştır. Durum tutuklamalara gerek kalmadan çözülmüş ve olaylara karışan herkes yolculuğuna devam etmiştir"