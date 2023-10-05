Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi çok sayıda yıldız isimle sözleşme imzaladı.
2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan Galatasaray, elemeleri geçerek gruplara kalma başarısı gösterdi.
Devler Ligi'nde A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Kopenhag karşısında çıktı.
Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.
Aslan gruptaki ikinci maçında ise Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak tarihi bir zafere imza attı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, 4 puanla Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada yer aldı.
Galatasaray'da Manchester United maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
BOEY VE NELSSON İMZALIYOR
Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, iç transferde Sacha Boey ve Victor Nelsson ile yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Akşam'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetimin, Sacha Boey ve Victor Nelsson ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde de mutlu sona yaklaştığı belirtildi.
YENİ MAAŞLARI BELLİ OLDU
Yılda 1 milyon Euro kazanan Nelsson'un ücretini 2 milyon Euro seviyesine yükseltmeyi planlayan Galatasaray'ın, yılda 500 bin Euro alan Boey'in ücretini ise 1.5 milyon Euro yapacağı öğrenildi.
Danimarkalı savunma oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.
Nelsson'un serbest kalır maddesi ise 25 milyon Euro.
Serbest kalma maddesi bulunmayan Fransız sağ bek oyuncu Sacha Boey'in ise 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Anlaşmaların kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.