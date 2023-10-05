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Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Hem iç transfer hem de ara transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden başlayan sarı-kırmızılılarda iki imza yolda. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:51
Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan Galatasaray, elemeleri geçerek gruplara kalma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Devler Ligi'nde A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Kopenhag karşısında çıktı.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Aslan gruptaki ikinci maçında ise Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak tarihi bir zafere imza attı.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

BOEY VE NELSSON İMZALIYOR

Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, iç transferde Sacha Boey ve Victor Nelsson ile yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Akşam'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetimin, Sacha Boey ve Victor Nelsson ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde de mutlu sona yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

YENİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

Yılda 1 milyon Euro kazanan Nelsson'un ücretini 2 milyon Euro seviyesine yükseltmeyi planlayan Galatasaray'ın, yılda 500 bin Euro alan Boey'in ücretini ise 1.5 milyon Euro yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Danimarkalı savunma oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Nelsson'un serbest kalır maddesi ise 25 milyon Euro.

Galatasaray'da çifte imza! Mutlu son yakın

Serbest kalma maddesi bulunmayan Fransız sağ bek oyuncu Sacha Boey'in ise 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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