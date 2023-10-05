Galatasaray yaptığı antremanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
📸 Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağımız B. Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladık! 💪 #ANTvGS pic.twitter.com/qlENK7hyFj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 5, 2023