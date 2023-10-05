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Galatasaray yaptığı antremanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'un misafiri olacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları yapılan antremanla başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 22:54
Galatasaray yaptığı antremanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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