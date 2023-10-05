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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'a yeni bir sözleşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. İşte başarılı çalıştırıcının yeni maaşı ve detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 10:40
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Manchester United'in gollerini ise 17. dakika ve 67. dakikada Rasmus Hojlund attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Bu sonuçla temsilcimiz Galatasaray, gruptaki puanını 4'e çıkartarak 2. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar gruptaki 3'üncü maçını Alman takımı Bayern Münih ile kendi evinde oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Galatasaray, Manchester United zaferi sonrası büyük bir gelir elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine karşı aldığı zafer sonrası 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Bu başarılar sonrasında Cimbom, herekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Galatasaray yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu teknik direktörü Okan Buruk'la yeni sözleşme için anlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Sarı-kırmızılı takımla 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve şampiyonluğun ardından opsiyonu devreye giren tecrübeli hoca, yıllık 19 milyon TL kazanıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Sabah'ın haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrası rakamın 40 milyon TL'ye çıkartıldığı ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Konuyla ilgili olarak Okan Buruk daha önce, "Galatasaray'la aramda bu tür konular sorun olmaz" ifadesini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! İşte maaşı

Önümüzdeki günlerde Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un da katılacağı bir törenle deneyimli çalıştırıcı yeni imzayı atacak.

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