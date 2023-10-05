GALATASARAY HABERLERİ - Kulüpler Birliği'nde Dursun Özbek ayakta alkışlandı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı Zaha, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek önemli bir zafere imza atmıştı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı Zaha, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek önemli bir zafere imza atmıştı.
Bu galibiyetin yankıları ise devam ediyor. Maçın ardından yapılan Kulüpler Birliği toplantısında tarihi anların yaşandığı ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Kulüpler Birliği'nde yaşanan tarihi anları kaleme aldı. İşte zirvede yaşananlara ait detaylar...
Vakfın Başkanı Ali Koç ve zirveye katılan tüm kulüpler, sarı-kırmızılı takımı, Manchester United karşısındaki tarihi zaferden dolayı ayakta alkışlayıp Özbek'e gururlu anlar yaşattı.
Manchester United'ı İngiltere'de 3-2 yenerek tarih yazması yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da yankı uyandırdı.
Uzun bir aradan sonra toplantıya katılan sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, alkışlarla karşılandı. Özbek, daha sonra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve katılımcı başkanlar tarafından tebrik edildi.
Bu jest karşısında oldukça mutlu olan ve duygusal anlar yaşayan Galatasaray'ın başkanı, kendisini ayakta alkışlayan mevkidaşlarına teşekkür etti.
Dursun Özbek'in de "Hepimiz Türkiye'nin başarısı için çalışıyoruz. Ülke futbolunun böyle başarılara ihtiyacı çok. Şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden takımlar olarak UEFA ülke puanına önemli katkılar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.
Ülkemizi dışarıda temsil eden her kulüp, bunu yarış olarak değerlendirmeli. Ben de Fenerbahçe ve Beşiktaş'a huzurlarınızda başarılar diliyorum" dediği öğrenildi.