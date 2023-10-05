GALATASARAY HABERLERİ - Kulüpler Birliği'nde Dursun Özbek ayakta alkışlandı!

Dursun Özbek'in de "Hepimiz Türkiye'nin başarısı için çalışıyoruz. Ülke futbolunun böyle başarılara ihtiyacı çok. Şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden takımlar olarak UEFA ülke puanına önemli katkılar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.