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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Mücadelede sarı-kırmızılı takım adına başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 09:21
GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!

Takvim'de yer alan habere göre Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Avrupa devlerinin yakından takip ettiği sarı-kırmızılı oyuncu, ünlü oyuncu Rashford'a da büyük üstünlük kurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!

BOEY'DEN MÜTHİŞ DEPAR

Rakibine geçit vermeyen Galatasaraylı oyuncu taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!

Manchester United maçında Sacha Boey'in yaptığı kritik müdahale, sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!

Rashford, topu hızlı bir şekilde ceza sahasına getirdi. İçeri sokulan Rashford, topu aşağıdan koşuyu yapan Fernandes'e atmak istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!

Ancak muhteşem bir depar atan ve orta sahadan kaleye kadar koşan Sacha Boey, topun Bruno Fernandes'e gelmesine izin vermedi ve yaptığı müdahale ile topu dışarı attı.

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