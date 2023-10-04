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Gözler Icardi'de

13 maçlık serisi son bulan İcardi, Antalyaspor ağlarını havalandırmak istiyor .

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Gözler Icardi'de
ASLAN'IN süper yıldızı Mauro İcardi, Ankaragücü maçını boş geçerek serisine son vermişti. İlk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada ağları sarsan Arjantinli, geçtiğimiz haftanın telafisini Antalyaspor karşısında yapmak istiyor. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçta ağları sarsmanın hesaplarını yapıyor. Ankaragücü maçında 5 şutundan gol çıkartamayan İcardi, bu sezon 7 golle krallık yarışında da zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor karşısında 1 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, bu haftayı da boş geçmeyerek krallıktaki yerini sürdürmeyi planlıyor.
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