Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya İspanyol kancası! Fiyat sordular

Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi haline geldi.
Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi haline geldi.
Uruguaylı futbolcu, takımının geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
Savaşçı kimliğiyle orta sahanın bel kemiği haline gelen Torreira, taraftarların da sevgilisi oldu.
27 yaşındaki oyuncu, performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinin takibindeydi.
Tecrübeli oyuncu için bu kez İspanyollar devreye girdi.
Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Celta Vigo, Torreira'yı kadrosuna katmak için harekete
geçti.
Galatasaray ile temas kuran La Liga ekibinin fiyat araştırması yaptığı öğrenildi.
Galatasaray'ın ise İspanyol ekibine şimdilik bir cevap vermediği belirtildi.
Yönetimin Lucas Torreira'dan çok memnun olduğu ve onu bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığı da gelen
haberler arasında.
Bu sezon 10 maçta forma giyen Torreira'nın gol ve asisti bulunmuyor.