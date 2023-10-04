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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya İspanyol kancası! Fiyat sordular

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahasının bel kemiği Lucas Torreira, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İspanyol kulübü, Uruguaylı oyuncu için sarı-kırmızılılarla iletişime geçerek fiyat sordu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi haline geldi.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Uruguaylı futbolcu, takımının geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Savaşçı kimliğiyle orta sahanın bel kemiği haline gelen Torreira, taraftarların da sevgilisi oldu.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

27 yaşındaki oyuncu, performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinin takibindeydi.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Tecrübeli oyuncu için bu kez İspanyollar devreye girdi.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Celta Vigo, Torreira'yı kadrosuna katmak için harekete
geçti.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Galatasaray ile temas kuran La Liga ekibinin fiyat araştırması yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Fiyat sordular

Galatasaray'ın ise İspanyol ekibine şimdilik bir cevap vermediği belirtildi.

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