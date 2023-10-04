Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'a konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Manchester United'ın golleriyse 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Höjlund'dan geldi.
Ev sahibi takımda Casemiro, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ayrıca Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
GALATASARAY YURDA DÖNDÜ
Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray çarşamba sabah saatlerinde yurda geri döndü.
Heyecan kesen karşılaşmada gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, 4 puanla grupta 2'inci sıraya yükseldi.
3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar gruptaki 3'üncü maçını Alman takımı Bayern Münih ile kendi evinde oynayacak.
Galatasaray, Manchester United zaferi sonrası büyük bir gelir elde etti.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine karşı aldığı zafer sonrası 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı.
Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı.
ŞİMDİDEN 19.37 MİLYON EURO KASADA
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray böylece şimdiden kasasına 19.37 milyon Euro koymuş oldu.
Bu rakam dışında Aslan'ın son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin Euro.
Grupta her galibiyet için 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro kazanacak olan sarı kırmızılı ekip son 16'ya kalırsa 9.6 milyon Euro bonus elde edecek.