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Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek destansı bir zafere imza attı. Cimbom, Manchester United galibiyeti sonrası kasasını da doldurdu. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:10
Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Manchester United'ın golleriyse 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Höjlund'dan geldi.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Ev sahibi takımda Casemiro, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Ayrıca Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

GALATASARAY YURDA DÖNDÜ

Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray çarşamba sabah saatlerinde yurda geri döndü.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Heyecan kesen karşılaşmada gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, 4 puanla grupta 2'inci sıraya yükseldi.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar gruptaki 3'üncü maçını Alman takımı Bayern Münih ile kendi evinde oynayacak.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Galatasaray, Manchester United zaferi sonrası büyük bir gelir elde etti.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine karşı aldığı zafer sonrası 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

ŞİMDİDEN 19.37 MİLYON EURO KASADA

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray böylece şimdiden kasasına 19.37 milyon Euro koymuş oldu.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Bu rakam dışında Aslan'ın son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin Euro.

Galatasaray Manchester United'ı devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam

Grupta her galibiyet için 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro kazanacak olan sarı kırmızılı ekip son 16'ya kalırsa 9.6 milyon Euro bonus elde edecek.

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