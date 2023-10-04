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GALATASARAY HABERLERİ - Susturucu Zaha

Eski takımı M.United ağlarını havalandıran Fildişili yıldız “Canlarını yakabiliriz dedim, öyle de oldu” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Susturucu Zaha

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, dün geceki muhteşem zaferin mimarlarından biri olmayı başardı. Eski takımına karşı skoru 1-1'e getiren golünü atan Zaha maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bu kadro hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak... Golümü attım, takımım da kazandı... Bu gece, benim için büyük bir gece oldu" şeklinde duygularını dile getirdi.

SİZİ DUYAMIYORUM

Zaha, Old Trafford'da maç öncesi kendisini ıslıklayan İngiliz taraftarlara doğru giderek ellerini kulaklarına götürdü ve "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı. Avrupa kupalarındaki ilk golünü eski takımı Manchester United'a attı.

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