GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

İŞTE O LİSTE
Kaleciler:
Yassine Bounou (Al Hilal)
Munir El Kajoui (Al Wehda)
El Mehdi Benabid (AS FAR)
Defans:
Achraf Hakimi (PSG)
Ayoub El Amloud (Wydad)
Abdelkabir Abqar (Deportivo Alavés)
Nayef Aguerd (West Ham)
Romain Saïss (Al Shabab)
Yunis Abdelhamid (Stade de Reims)
Noussair Mazraoui (Bayern Münih)
Yahya Attiat Allah (Wydad)
Orta saha oyuncuları:
Selim Amallah (Valencia)
Ismail Saibari (PSV Eindhoven)
Amir Richardson (Stade de Reims)
Oussama El Azzouzi (FC Bologna)
Sofyan Amrabat (Manchester United)
Azzedine Ounahi (Olympique de Marseille)
Bilal El Khannouss (KRC Genk)
Forvetler:
Hakim Ziyech (Galatasaray)
Amine Adli (Bayer Leverkusen)
Ayoub El Kaabi (Olympiakos)
Youssef En-Nesyri (Seville)
Tarik Tissoudali (KAA La Gantoise)
Ibrahim Salah (Stade Rennais)
Amine Harit (Olympique de Marseille)
Abde Ezzalzouli (Bétis) Sevilla)