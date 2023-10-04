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GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Sarı kırmızılılarda sakatlığı yüzünden İngiltere'ye götürülmeyen Hakim Ziyech'in milli takımından flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:59
GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

Sarı kırmızılara galibiyeti getiren golleri Zaha, Kerem ve Icardi kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Hakim Ziyech İngiltere kafilesinde yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

"ZIYECH'İ HAZIRLIYORUZ"

Maç sonu Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, "Hakim Ziyech, hazırladığımız oyunculardan biri. Bizim için çok önemli 2 maç oynadı." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

Hafif sakatlığı olan ve riske edilmek istenmeyen Faslı yıldız oyuncu için milli takımından flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

FAS Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, 4 Ekim Çarşamba günü Liberya ve Fildişi Sahili'ne karşı oynayacağı maçların listesini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

Galatasaray'ın 30 yaşındaki yıldız oyuncusu Hakim Ziyech milli takım kadrosuna çağrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

İŞTE O LİSTE
Kaleciler:
Yassine Bounou (Al Hilal)
Munir El Kajoui (Al Wehda)
El Mehdi Benabid (AS FAR)

Defans:
Achraf Hakimi (PSG)
Ayoub El Amloud (Wydad)
Abdelkabir Abqar (Deportivo Alavés)
Nayef Aguerd (West Ham)
Romain Saïss (Al Shabab)
Yunis Abdelhamid (Stade de Reims)
Noussair Mazraoui (Bayern Münih)
Yahya Attiat Allah (Wydad)

Orta saha oyuncuları:
Selim Amallah (Valencia)
Ismail Saibari (PSV Eindhoven)
Amir Richardson (Stade de Reims)
Oussama El Azzouzi (FC Bologna)
Sofyan Amrabat (Manchester United)
Azzedine Ounahi (Olympique de Marseille)
Bilal El Khannouss (KRC Genk)


Forvetler:
Hakim Ziyech (Galatasaray)
Amine Adli (Bayer Leverkusen)
Ayoub El Kaabi (Olympiakos)
Youssef En-Nesyri (Seville)
Tarik Tissoudali (KAA La Gantoise)
Ibrahim Salah (Stade Rennais)
Amine Harit (Olympique de Marseille)
Abde Ezzalzouli (Bétis) Sevilla)

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

Hakim Ziyech Galatasaray formasıyla 3 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sakatlığı bulunuyordu! Fas Milli Takımı'ndan flaş Ziyech kararı!

Oynadığı karşılaşmalarda kalitesini gösteren Faslı yıldız oyuncu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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