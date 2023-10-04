GALATASARAY HABERLERİ - Rüya gibi bir gece

Galatasaray, Avrupa'daki destanlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Galatasaray için işler iyi başlamadı. Höjlund 17. dakikada attığı golle İngiliz ekibini öne geçirdi. Ancak pes etmeye de niyetemiz yoktu. 23'te Zaha yanıt verdi. Höjlund 67'de skoru 2-1'e taşırken bu kez Kerem, nefis golüyle yeniden skoru eşitledi. Casemiro'nun kırmızı kart görmesiyle rahatlayan temsilcimiz, Old Trafford'u Rams Park'a çevirdi. Baskımız 78'inci dakikada penaltı getirdi.

A GRUBU'NDA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak gol ustası İcardi topu az farkla dışarı gönderdi. İcardi 3 dakika sonra yine klas gollerinden birisini kaydetti ve sadece Galatasaraylıları değil, tüm Türkiye'yi sevince boğan galibiyet golünü ağlara bıraktı. Galatasaray, bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti. Manchester, iki maç sonunda puanla tanışamadı. İlk maçında Manchester'ı 4-3 mağlup eden Bayern Münih dün deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti ve puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Grupta avantajlı konuma geçen ekibimiz, 24 Ekim Salı gecesi İstanbul'da Bayern'i ağırlayacak.

KAAN SÜRPRİZİ

Teknik direktör Okan Buruk, Manchester United karşısında savunmada Sanchez-Abdülkerim ikilisini tercih etti. Buruk, orta sahada ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan'a şans vermeyi tercih etti. Nelsson ve Mertens karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan isimlerdi. Ankaragücü maçının yıldızı Zaha da ilk 11'deydi.