Haberler Galatasaray Zaniolo'ya övgü

Zaniolo'ya övgü

Aston Villa teknik direktörü Emery, Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. İspanyol hoca, "İlk gününden itibaren bize karşı gösterdiği bağlılık ve davranışları çok iyi. Adaptasyon süreci çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor. Ondan çok memnunum" dedi. 24 yaşındaki İtalyan oyuncu, satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Zaniolo'ya övgü
Aston Villa teknik direktörü Emery, Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. İspanyol hoca, "İlk gününden itibaren bize karşı gösterdiği bağlılık ve davranışları çok iyi. Adaptasyon süreci çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor. Ondan çok memnunum" dedi. 24 yaşındaki İtalyan oyuncu, satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı.
DİĞER
Bergüzar Korel'in yeni imajı çok beğenilmişti! İşte ünlü oyuncunun makyajsız hali!
PKK'nın uyuyan hücrelerine 18 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Buruk: Herkes herkesi yenebilir!
Buruk ManU'yu yenerse tarih yazacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan ava çıkıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i!
Buruk ManU'yu yenerse tarih yazacak!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EKİM 2023
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! 00:43
Buruk: Herkes herkesi yenebilir! Buruk: Herkes herkesi yenebilir! 00:17
Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." 00:17
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! 00:17
Kayseri'den beraberlik çıktı! Kayseri'den beraberlik çıktı! 00:17
Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! 00:17
Daha Eski
F.Bahçe'den 1 yıllık imza! F.Bahçe'den 1 yıllık imza! 00:17
İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... 00:17
G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... 00:17
Arda için şok iddia! Ocak ayında... Arda için şok iddia! Ocak ayında... 00:17
G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 00:17
İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 00:17