Zaniolo'ya övgü

Aston Villa teknik direktörü Emery, Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. İspanyol hoca, "İlk gününden itibaren bize karşı gösterdiği bağlılık ve davranışları çok iyi. Adaptasyon süreci çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor. Ondan çok memnunum" dedi. 24 yaşındaki İtalyan oyuncu, satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı.
Aston Villa teknik direktörü Emery, Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. İspanyol hoca, "İlk gününden itibaren bize karşı gösterdiği bağlılık ve davranışları çok iyi. Adaptasyon süreci çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor. Ondan çok memnunum" dedi. 24 yaşındaki İtalyan oyuncu, satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı.