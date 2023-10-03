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Yeni maestro

Buruk, Manchester planlarını Zaha üzerine kurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Yeni maestro

Galatasaray'ın flaş transferi Wilfried Zaha bir aydır özel olarak Manchester United sınavına hazırlanıyor. 3 maçta oyuna sonradan girdikten sonra Ankaragücü karşılaşmasına 11'de başlayan Zaha, attığı golle yüzde yüz hazır hale geldiğini gösterdi. Okan Buruk, Old Trafford'da hücum planlarını Fildişili yıldız üzerine kurdu.

KIRMIZI SEVER

Manchester United savunmasında doğacak boşlukları değerlendirecek Zaha'dan paslarıyla İcardi'yi beslemesi istendi. Başarılı futbolcu, bugüne kadar Manchester United'a karşı 13 maça çıktı. Bu 13 maçta da takımı için sahanın en iyisiydi. Son 3 Manchester United maçında 2 gol, 1 asistle oynadı.

Crystal Palace'tan 2013 yılında Manchester'a 11.75 milyon euro'ya transfer olan Zaha'nın Manchester macerası genelde kiralık başka takımlarda geçti.

Galatasaray'da forma giyen Zaha, Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Sanchez, Tanguy Ndombele ve Torreira daha önce İngiltere'de forma giymişti.

Galatasaray dün son taktik çalışmasını Florya'da yapıp İngiltere'nin yolunu tuttu. Sakatlıkları bulunan Ziyech ve Kazımcan kadroda yer almadı.

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