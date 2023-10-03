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Manchester United - Galatasaray maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşıyor. Cimbom, bu zorlu deplasmandan zaferle dönmek istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 21:55
Manchester United - Galatasaray maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın, Devler Ligi macerası devam ediyor.

A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçında Manchester United'a konuk oluyor.

Cimbom, İngiltere'den puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Old Trafford Stadı'ndaki bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mason Mount, Bruno, Hannibal, Hojlund, Rashford

Galatasaray: Muslera, Angelino, Davinson, Abdülkerim, Boey, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, K. Aktürkoğlu, Tete, Icardi

MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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