Manchester United - Galatasaray maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın, Devler Ligi macerası devam ediyor.
A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçında Manchester United'a konuk oluyor.
Cimbom, İngiltere'den puan veya puanlarla dönmek istiyor.
Old Trafford Stadı'ndaki bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mason Mount, Bruno, Hannibal, Hojlund, Rashford
Galatasaray: Muslera, Angelino, Davinson, Abdülkerim, Boey, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, K. Aktürkoğlu, Tete, Icardi
MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United - Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.