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Manchester United 2 - 3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET İZLE)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında iki kez geriye düşmesine rağmen Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların golleri Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 00:10
Manchester United 2 - 3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 4'e yükseltirken, Manchester United 2'nci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

17'nci dakikada Casemiro'nun savunma arkasına attığı topla sağ kanatta buluşan Rashford ceza sahasına doğru ilerledi. Rashford'un arka direğe ortasına Höjlund'un yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

23'üncü dakikada Davinson Sanchez'in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasla ceza sahası içerisinde buluşan Zaha'nın vuruşunda top savunmadan sekerek ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

51'inci dakikada Eriksen'in pasıyla sağ kanatta buluşan Bruno Fernandes'in sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

54'üncü dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Mount'un önünde kaldı. Mount'un şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

65'inci dakikada Abdulkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top Bruno Fernandes'in önünde kaldı. Bruno Fernandes'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

67'nci dakikada Oliveira'nın geri pasında topa müdahale etmek isterken Davinson Sanchez'in ayağı kaydı ve top Höjlund'un önünde kaldı. Orta alanda toplu buluşan Höjlund ceza sahasına kadar ilerledi. Ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Höjlund'un sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

70'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına yaptığı top Onana'dan sekerek Zaha'da kaldı. Zaha'nın pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan auta gitti.

71'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girdikten sonra pasını içerdeki Kerem'e aktardı. Kerem'in sağ ayağıyla sol köşeye vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

76'ncı dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın hatalı pasında top Mertens'te kaldı. Casemiro'nun ceza sahası içinde Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Ivan Kruzliak penaltı noktasını gösterdi. İkinci sarı kartı gören Casemiro, oyun dışında kaldı.

78'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda top kalecinin sağından auta gitti.

81'inci dakikada Davinson Sanchez'in kafa pasıyla buluşan Mauro Icardi, ceza sahasına doğru ilerledi. Mauro Icardi'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top filelerle buluştu: 2-3.

90+1'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boey, ortasını ceza sahası içindeki Mauro Icardi'ye yaptı. Icardi'nin gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Mücadele Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Old Trafford

HAKEMLER: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor

MANCHESTER UNİTED: Onana- Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat (Dk. 89 Martial), Casemiro, Mount (Dk. 85 Antony), Hannibal (Dk. 46 Eriksen), Bruno Fernandes, Rashford (Dk. 67 Garnacho), Höjlund

GALATASARAY: Muslera- Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Ndombele), Kaan Ayhan (Dk. 84 Nelsson), Torreira (Dk. 61 Oliveira), Tete (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 72 Mertens), Icardi

GOLLER: Dk. 17 ve Dk. 67 Höjlund (Manchester United), Dk. 23 Zaha, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Icardi (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Casemiro (Manchester United)

SARI KARTLAR: Dalot (Manchester United), Torreira, Boey, Oliveira, Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray)

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