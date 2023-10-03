Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

(GALATASARAY HABERİ) UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde zorlu Old Trafford deplasmanına çıkan Galatasaray iki kez geri düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puana uzandı. Sarı kırmızılı ekibin tarih yazdığı karşılaşma sonrası Avrupa basını Manchester United'ı eleştiri tahtasına koyarken, Galatasaray'a ise övgüler yağdırdı. İşte Başta İngiliz basını olmak üzere, Avrupa medyasında Cimbom'un Manchester United maçı zaferi sonrası manşetleri... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 01:42 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 01:50
Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Wilfried Zaha'nın Old Trafford'a rüya gibi dönüşün tadını çıkardığı maçta Onana'nın felaket hatası sonrası Casemiro oyundan atıldı, Mario Icardi son anlarda attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. (Daily Mail)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Christian Eriksen, Galatasaray mağlubiyeti sonrası Manchester United soyunma odasının durumunu şu sözlerle anlattı: Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Soyunma odasında çıt çıkmıyordu. Maçta güzel pozisyonlar bulduk, öne de geçtik ama sonrasında gol yedik ve bu da maçta kalmayı zor hale getiriyor. (Manchester Evening News)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Hojlund'un iki golüne Türk devinde Zaha, Kerem ve Icardi karşılık verdi, bu sonuç Erik Ten Hag'ın ManU'sunda durumun vahametini ortaya çıkardı. Manchester United sahasında Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik ağır yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne erkenden veda edebilir. (Fox Sports)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray karşısında aldığı hatalarla dolu ve ağızları açık bırakan 3-2'lik yenilgiyle kötü başladığı sezonu daha kötü sürdürdü. (Irish Independent)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Cehenneme hoşgeldiniz! Manchester United'ın 1993'te Galatasaray'la kötü şöhretli tanışma hikayesi bambaşka bir boyut kazandı. Old Trafford'da Türk ekibine yenilen Manchester United'ın ızdırabı devam etti. (The Irish Times)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Ekibin soytarısı Andre Onana'nın başı çektiği Manchester United bu sezon acınacak durumda! (Caught Offside)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

5 gollü nefes kesen maçta Galatasaray, 10 kişilik Manchester United'ı şaşkına çevirdi. (Sports Mole)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

30 yıl önce Manchester United, Galatasaray'la oynayacağı zaman "Cehenneme Hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılanmışlardı. 30 yıl sonra ManU o bahsedilen cehennemi yaşadı, ancak İstanbul'da değil Manchester'da. (Independent)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a kaybeden Manchester United kendi kendini imha etti! (RTE)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Onana'nın hatası sonrası Casemiro oyundan atıldı, kaotik yenilgi sonrası Man Utd dibe vurdu. (Daily Star)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Icardi, ve Zaha'nın ağları sarstığı maçta 10 kişilik Kırmızı Şeytanlar 5 golllü muazzam Şampiyonlar Ligi maçında ağır bir yenilgi aldı. (Football365)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Rio Ferdinand, Man United'ın Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik "utanç verici" mağlubiyeti değerlendirdi: Savunmada liderlik vasfı yoktu! G.Saray onları bıçağın margarini kesmesi gibi kesti. (Daily Mail)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Galatasaray mağlubiyeti sonrası faturayı 4 isme kesti: Andre Onana, Sofyan Amrabat, Raphael Varane ve Victor Lindelof. (Express)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Manchester United'ın Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik utanç verici yenilgiye Rio Ferdinand'dan "okul takımı savunması" benzetmesi. (Mirror)

Galatasaray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında: 30 yıl önceki cehennem...

Old Trafford'daki maçta Galatasaray'a 3-2'lik utanç verici bir yenilgiyle boyun eğen Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dibi gördü. ManU turnuvaya erkenden veda edebilir! (The National News)

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