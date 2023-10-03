Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi zafer sonrası açıklamalar: Adı üstünde Avrupa Fatihi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçı Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-2 kazanarak tarihi bir zafer elde etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Oynadık... Korkmadık, çekinmedik ve kazandık. Çok güzel bir maç oldu. Çok mutluyuz. Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı.

Önümüzde 4 önemli maç daha var. ManUtd'a karşı deplasmanda ilk galibiyet Galatasaray'ın. Ben teknik adam olarak daha önce galibiyet almıştım. Rakibimizle verilerde yakın sayılara ulaştık. Daha iyisini oynayabilirdik. Günün sonunda çok önemli bir galibiyet aldık. Fazla sevinecek zamanımız yok, şimdi Antalyaspor maçına bakacağız.