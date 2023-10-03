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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Bir bütün olduk

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 00:54
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Bir bütün olduk

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte milli yıldızın o sözleri:

Bazı anlar unutulmaz! Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Oynayan, oynamayan... Bir bütün olduk, bu galibiyeti istedik. Zor anlar yaşadık ama galibiyeti istedik. Kazandık, mutluyuz. Golün geleceğini hissediyordum. Bazen olmuyor, kısmetsizlikler oluyor. Eleştiriler oluyor ama bu kez gol atmayı çok istedim. Takıma yardım etmek için elimden geleni yaptım. Gol önemli değil, galibiyet önemliydi.

Penaltı kaçtı ama biz olumsuzluğa düşmedik. Golü bulabileceğimizi biliyorduk. 4-2 yapabilirdik. heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir maç oldu. Biz güldük, mutluyuz. Kopenhag maçında da galibiyeti hak ettik. Biz burada kazanacağımıza inandık. Bayern Münih'ten sonra ikinci sıradayız. Bu çok anlamlı. Daha hiçbir şey bitmedi. Sonra maç maç bakacağız ve gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Soyunma odası harikaydı.

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