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Galatasaray maçı ŞİFRESİZ Mİ? Manchester United Galatasaray maçı canlı Exxen izle şifresiz

Manchester United Galatasaray maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında İngiliz ekibi Manchester United'a konuk oluyor. Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Exxen Spor üzerinden canlı izlenebilecek olan Manchester United Galatasaray maçının detayları haberimizde.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 20:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 20:20
Galatasaray maçı ŞİFRESİZ Mİ? Manchester United Galatasaray maçı canlı Exxen izle şifresiz

UEFA Şampyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

İngiliz devi Manchester United ile temsilcimiz Galatasaray, karşı karşıya geliyor. Galatasaray, zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

EXXEN'den naklen yayınlanan Manchester United-Galatasaray maçı ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport ekranlarından da takip edilebilecek

Peki, Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Manchester United takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

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