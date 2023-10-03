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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk Manchester United'ı yenerse tarih yazacak!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılırsa teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk Manchester United'ı yenerse tarih yazacak!

Galatasaray'daki ilk sezonunda kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde grup macerasına 2-2'lik Kopenhag beraberliğiyle başlamıştı. Elemelerde de 6 karşılaşmaya çıkan tecrübeli hoca, 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Futbolcu olarak efsanesi olduğu kulüpte teknik adam olarak da tarih yazmak isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, bugün ise Manchester United deplasmanında bir ilki başarmak istiyor. Daha önce 'Düşler Tiyatrosu' olarak adlandırılan Old Trafford'da 3 kez sahneye çıkan Galatasaray, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. 4. sınavda takımın başında olacak Okan Buruk, 3 puanla ayrılırsa kulüp tarihinde Manchester'da kazanan ilk hoca olacak. Aslan 20 Ekim 1993'teki ilk maçta Reiner Hollmann yönetiminde İngiltere'de 3-3 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, 7 Aralık 1994'te Reinhard Saftig'le 4-0, 19 Eylül 2012'de ise Fatih Terim'le 1-0 mağlup olmuştu.

Tecrübeli hoca, teknik adamlık kariyerinde Başakşehir'de 17, Galatasaray'da 7 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 24 kez mücadele etti. 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 Avrupa maçında 5 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Zorlu maçla ilgili konuşan Okan Buruk, sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu seviyede kolay rakip yok. Biz de en güçlü takımlardan biriyle oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, İngiltere'ye bunun için geldik. Son ana kadar savaşacağız. İstanbul'a puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

2020'DE MANU'YU YENDİ

Başakşehir'in başında 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Okan Buruk, Manchester United'a iki kez rakip oldu. İç sahada kazanan tecrübeli hoca, deplasmanda ise kaybetti. Buruk'lu Başakşehir o sezon grupta 3 puan almıştı.

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