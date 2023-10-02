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Manchester United'da Erik ten Hag açıkladı! Altay Bayındır Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesi Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının, kritik maç öncesi Altay Bayındır hakkında yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 19:51
Manchester United'da Erik ten Hag açıkladı! Altay Bayındır Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Erik ten Hag'ın özellikle bu mücadele öncesi Altay Bayındır ile ilgili sözleri dikkat çekti.

MÜCADELEDE OYNAYACAK MI?

Altay'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Bunu yarın göreceksiniz. Lig Kupası'nda Onana'yı tercih etmiştik çünkü Altay'ın İngiltere'deki standartlara ayak uydurması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

"ANTRENMANLARDA ÇOK İYİ BİR İZLENİM BIRAKTI"

Altay Bayındır'ın gelişimi hakkında da konuşan Erik ten Hag, "Altay Bayındır'ı geliştirmeliyiz, bu çok net. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı ve gerçekten geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem Altay hem de Onana gibi iki kaleciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

25 yaşındaki file bekçisi, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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