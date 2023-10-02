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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag açıkladı! Antony Galatasaray maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Brezilyalı futbolcu Antony hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:27
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag açıkladı! Antony Galatasaray maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Manchester United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik ten Hag, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiaları nedeniyle kadro dışı kalan ve geçtiğimiz günlerde takıma dönen Antony hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Antony Galatasaray maçında kadroda olacak. Oynayıp oynamayacağına son idmanda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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