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Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçına çevrildi. Salı günü İngiliz ekibiyle oynanacak mücadeleden zaferle ayrılarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 13:49 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 13:54
Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında salı günü İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Exxen'den yayınlanacak.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

GALATASARAY SON 20 RESMİ MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Cimbom bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

İNGİLTERE'Yİ TANIYAN ÇOK

Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek. Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

MANCHESTER UNITED SEZONA İYİ BAŞLAMADI

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı. Devler Ligi'nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi. Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

ALTAY BAYINDIR GALATASARAY'A KARŞI

Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor. Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK

İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak. Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Manchester United ile oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü ile oynadıkları maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Ziyech'in son durumuyla ilgili konuşmuştu.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

"SAKATLIĞININ İLERİYE GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Buruk, "Ziyech'i cuma günü antrenmana çıkarmayı planlıyorduk ama ağrısı devam etti. Onu oynatmak istiyoruz ama sakatlığının ileriye gitmesini istemiyoruz. Ülkemizde zeminler çok kötü. Oyuncuların sakatlığını zeminler etkiliyor. İyi başladı, hepimizin damağında bir tat bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

SON ANTRENMANA ÇIKMADI

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Manchester United deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Hakim Ziyech bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Faslı yıldız, sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadı.

Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

KADRODA YER ALMASI BEKLENMİYOR

NTV'nin haberine göre; Hakim Ziyech'in salı günkü müsabakanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

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