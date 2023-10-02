Galatasaray'da şok gelişme! Hakim Ziyech...

MANCHESTER UNITED SEZONA İYİ BAŞLAMADI

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı. Devler Ligi'nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.