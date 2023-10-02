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GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetmişti. Fildişi Sahilli yıldızın bu sezonki hedefi netleşti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 09:43
GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Sarı-kırmızılılar adına sahanın yıldızı, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'ydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan tecrübeli ismin, sözleşmesinde yer alan bir madde gündeme geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Sabah'ta yer alan habere göre Fildişi Sahilli yıldız, gol ve asist toplamında 15'e ulaşması halinde maksimum 500 bin euro bonus kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Ankaragücü maçında yenik duruma düşen Galatasaray'ı ayağa kaldıran Wilfried Zaha'nın golünde meşin yuvarlak, 15 metre mesafeden tam 124 km hızla ağlara gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

En az 15 gol hedefi koyarak sarı-kırmızılı takıma gelen Fildişi Sahilli yıldız, ilk kez tabelayı değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Sözleşmesinde gol+asist sayısında 15'e ulaşması halinde özel bonuslar olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Gomis'in de sözleşmesinde 15 gole özel 100 bin euro prim vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

4.3 milyon euro garanti ücrete oynayan Zaha'ya bonservis verilmediği için 2.3 milyon euro imza parası ödendi.

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