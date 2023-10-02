GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-kırmızılılar adına sahanın yıldızı, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'ydı.
Galatasaray formasıyla ilk golünü atan tecrübeli ismin, sözleşmesinde yer alan bir madde gündeme geldi. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre Fildişi Sahilli yıldız, gol ve asist toplamında 15'e ulaşması halinde maksimum 500 bin euro bonus kazanacak.
Ankaragücü maçında yenik duruma düşen Galatasaray'ı ayağa kaldıran Wilfried Zaha'nın golünde meşin yuvarlak, 15 metre mesafeden tam 124 km hızla ağlara gitti.
En az 15 gol hedefi koyarak sarı-kırmızılı takıma gelen Fildişi Sahilli yıldız, ilk kez tabelayı değiştirdi.
Sözleşmesinde gol+asist sayısında 15'e ulaşması halinde özel bonuslar olduğu öğrenildi.
Geçen sezon Galatasaray forması giyen Gomis'in de sözleşmesinde 15 gole özel 100 bin euro prim vardı.
4.3 milyon euro garanti ücrete oynayan Zaha'ya bonservis verilmediği için 2.3 milyon euro imza parası ödendi.
30 yaşındaki kanat oyuncusu ayrıca belirli maç sayısı, takımın Avrupa ve lig performansı, gol ve asist rakamlarına göre 500 bin euro'yu geçmeyecek şekilde bonusu cebine koyacak.