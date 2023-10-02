GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Galatasaray'la geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lucas Torreira'nın talipleri bitmiyor.
Galatasaray'la geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lucas Torreira'nın talipleri bitmiyor.
Uruguaylı orta saha oyuncusu sergilediği performansla birçok kulübü peşine takmayı başardı.
İspanyol basınından Fichajes, 27 yaşındaki yıldız isimle ilgilenen son takımı duyurdu.
Fichajes'te yer alan habere göre La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Lucas Torreira için teklif hazırlığında...
İspanyol temsilcisinin, ocak ayı transfer döneminde başarılı orta saha için girişimde bulunacağı öne sürüldü.
Haberde, Celta Vigo'nun sezona iyi başlamadığı ve Torreira'nın transfer edilmesi durumunda takımı toparlayabileceği ifadeleri yer aldı.
Torreira geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a, İngiliz ekibi Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Galatasaray formasıyla toplamda 43 maça çıkan Torreira, 1 asiste imzasını attı.
Orta sahada forma giyen Uruguaylı futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.
Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.
2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.
2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.
1.66'lık orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...