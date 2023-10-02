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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın performansı dikkat çekiyor. Başarılı orta saha oyuncusu için İspanyol kulübünün teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 11:43
GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Fichajes'te yer alan habere göre La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Lucas Torreira için teklif hazırlığında...

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

İspanyol temsilcisinin, ocak ayı transfer döneminde başarılı orta saha için girişimde bulunacağı öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Haberde, Celta Vigo'nun sezona iyi başlamadığı ve Torreira'nın transfer edilmesi durumunda takımı toparlayabileceği ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Torreira geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a, İngiliz ekibi Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Galatasaray formasıyla toplamda 43 maça çıkan Torreira, 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Orta sahada forma giyen Uruguaylı futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta harekete geçecekler

1.66'lık orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

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