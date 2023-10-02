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Galatasaray 118 yaşında

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Galatasaray, 118. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk sporunda ilklere ve enlere, uluslararası arenada nice zaferlere imza atan; Sarı Kırmızısıyla gönüllere taht kuran, gücünü tarihinden alan, pençesi aslan, inancı sağlam Galatasaray'ımız iyi ki doğdun. 118'inci yaşın da öncekiler gibi başarılarla dolu olsun. Kurucumuz Ali Sami Yen'i ve birbirinden kıymetli sınıf arkadaşlarını şükranla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray 118 yaşında

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Galatasaray, 118. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk sporunda ilklere ve enlere, uluslararası arenada nice zaferlere imza atan; Sarı Kırmızısıyla gönüllere taht kuran, gücünü tarihinden alan, pençesi aslan, inancı sağlam Galatasaray'ımız iyi ki doğdun. 118'inci yaşın da öncekiler gibi başarılarla dolu olsun. Kurucumuz Ali Sami Yen'i ve birbirinden kıymetli sınıf arkadaşlarını şükranla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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