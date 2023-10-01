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Zenginlik

Galatasaray maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi. Hakimi de yediği bir gol var, santra yayında defanstan kimse yok. Ankaragücü forveti hafif tempoda koşa koşa gitti, golü yaptı döndü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Zenginlik

Galatasaray maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi. Hakimi de yediği bir gol var, santra yayında defanstan kimse yok. Ankaragücü forveti hafif tempoda koşa koşa gitti, golü yaptı döndü. Sarı-kırmızılılar çok yardımlaştılar, iyi işler de yaptılar ama oyunu yan çizgilere fazla taşıyamadılar. Ortaya sıkıştırdılar. Bu da Ankaragücü'nün işine geldi. Yan çizgileri sonuna kadar kullanıp, daha çabuk hücum yönlerini değiştirselerdi, çok farklı olurdu. Burada Ankaragücü kaleci Bahadır'ı da unutmamak lazım. Bahadır'ın soyadı Güngördü.. Az daha Galatasaray'a gününü gösterecekti! Ama bu tip maçlar tehlikelidir, yani 1 farklı skorlar! Her an bir hata yaparsın ve maçı berabere bitirirsin. Ankaragücü'nün de çok önemli iki adamı eksikti, bunu da unutmamak lazım. Ama tabiiki Galatasaray, Ankaragücü'nün rakibi değil. Onlar kendi rakipleriyle oynayacağı maçlara baksınlar. Seyirci, her zamanki gibi yine iyi. Zaten Fenerbahçe ile Galatasaray seyircisi stadı dolduruyor, takımını destekliyor. Beşiktaş seyircisi de gidiyor ve destekliyor, ama takım çok kırılgan olunca onlar da kırılıyor takımlarına. Hakemi zorlayacak bir maç olmadı. Ama bir tavsiyem var ona... Çok konuşuyorsun. Çok konuştukça oyundan düşersin. Çünkü futbolcu seni ne kadar çok konuşturursa, sana o kadar tesir eder. Bir de bu kadar kolay sarı kart kullanmamak gerekiyor. Yalnız dün geceki hakem değil, çok hakem bunu yapıyor. Kırmızı kart o kadar değil ama sarı kart çok tehlikelidir. Maşallah bizim hakemlerimiz kredi kartı gibi sarı kart kullanıyorlar. Sonra da başları beladan kurtulmuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadro zenginliği çok takımda yok. Böyle giderse de bu ikili yukarda rakipleri olmadan ellerini kollarını sallaya sallaya şampiyonluk için mücadele edecekler gibi görünüyor.

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