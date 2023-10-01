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Yok Zaha neler

Yıldız oyuncu harika füzesiyle gecenin kilidini açtı. Galatasaray'ın süper yeteneği Wilfried Zaha, A.Gücü karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi. Falsolu muhteşem şutuyla Bahadır'ı çaresiz bıraktı İlk golünü atarak M. United sınavı öncesi göz doldurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Yok Zaha neler

Galatasaray'da yıldızlar birer birer sahneye çıkıyor... Ankaragücü mücadelesinde bu kez Wilfried Zaha şov yaptı. Sarıkırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, gecenin kahramanlarından oldu. Sol kanatta görev yapan Zaha, sarı-kırmızılı ekibin geriye düştüğü mücadelede sorumluluk aldı. 56'da Angelino'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Zaha, inanılmaz sert bir şut çıkartarak kaleci Bahadır'ı mağlup etti. Kilidi açan yıldız, geri dönüşün fitilini ateşleyen isim oldu.

MANCHESTER'DA YERİ GARANTİ

Attığı harika golün yanı sıra çalımlarıyla da ön plana çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 73 dakika oyunda kaldı. Yerini Sergio Oliveira'ya bırakan Zaha, bu sürede 4 şut çekerken 2 isabet yakaladı. 30 pasında yüzde 80 isabet tutturan yıldız oyuncu, savunmaya da katkı verdi. 2 top kapma ve 1 şut engelleme istatistikleri dikkat çekti. Manchester United maçı öncesinde şovunu yapan yıldız oyuncunun, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 11'de çıkması ve İngiltere'de takımın en önemli kozlarından olması bekleniyor.

100'DE 100'ÜMÜ GÖRÜRSÜNÜZ!

Wilfried Zaha, 'Şu an yüzde kaçıyla kendisini hazır hissediyor?' sorusuna iddialı bir yanıt verdi. Fildişi Sahilli oyuncu, "Bilmiyorum açıkçası. İnsanlar kendileri görecek zaten %100 olduğumda" dedi. Zaha golle ilgili ise, "Elimden geldiğince sert vurdum ama önemli olan bizi ateşleyen bir gol olmasıydı" dedi.

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