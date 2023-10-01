Sıra sende ManU

Başkent ekibi karşısında geriye düşse de maçtan 3 puanla ayrılmayı başaran sarı-kırmızılı takım, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisi 20’ye çıktı. Salı günü oynanacak Manchester United maçına hazır olduğunu gösterdi
Galatasaray fırtına gibi esmeye devam ediyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde nefes almadan arka arkaya maçlara çıkan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam Ankaragücü engelini de kayıpsız geçmeyi başardı: 2-1. Galatasaray karşılaşmaya oldukça hızlı başladı ve İcardi ve Zaha başta olmak üzere arka arkaya pozisyonlar yakaladı. Ancak kalesinde devleşen Bahadır Güngördü sarı-kırmızılı oyunculara geçit vermedi ve takımını ayakta tuttu. Nitekim konuk ekip, 48. dakikada Cephas'ın golüyle öne geçmeyi de başardı.