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Sıra sende ManU

Başkent ekibi karşısında geriye düşse de maçtan 3 puanla ayrılmayı başaran sarı-kırmızılı takım, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisi 20’ye çıktı. Salı günü oynanacak Manchester United maçına hazır olduğunu gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Sıra sende ManU
Galatasaray fırtına gibi esmeye devam ediyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde nefes almadan arka arkaya maçlara çıkan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam Ankaragücü engelini de kayıpsız geçmeyi başardı: 2-1. Galatasaray karşılaşmaya oldukça hızlı başladı ve İcardi ve Zaha başta olmak üzere arka arkaya pozisyonlar yakaladı. Ancak kalesinde devleşen Bahadır Güngördü sarı-kırmızılı oyunculara geçit vermedi ve takımını ayakta tuttu. Nitekim konuk ekip, 48. dakikada Cephas'ın golüyle öne geçmeyi de başardı.
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