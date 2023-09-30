Sahne Icardi'nin

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında en büyük kozu her zamanki gibi Mauro İcardi olacak. Arjantinli yıldız fiziksel bakımdan tam hazır olmamasına rağmen yine de Aslan'ı sırtında taşıyor. 30 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de çıktığı son 13 maçta ağları sarsmayı başarmıştı. Burak Yılmaz'ın rekorunu önce tarihe gömen sonra da geliştiren tecrübeli forvet, Ankaragücü maçında da gol atma geleneğini sürdürmek istiyor. Bu alanda rekor 21 golle Lionel Messi'ye ait. İcardi bu sezon kaydettiği 7 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hedefi Mauro İcardi'yi ceza alanı içinde daha fazla topla buluşturmak. Onun tek vuruştaki ustalığından maksimum derecede faydalanmak.