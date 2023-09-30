Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi Zaha ve Ziyech açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi rotasyon hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ;

Okan Buruk: Bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. Oyun içi değişiklikler oluyor. Zaha da hazırladığımız ve takımın içine sokmak istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisinden de olumlu bir dönüş aldık. İstekli ve takıma katkı vermek istiyor. 7 tane zor maçımız vardı, 4'ünü geçtik.

"AĞRILARI DEVAM EDİYOR"

Ziyech'in sakatlığı hakkında konuşan Buruk, Buruk "Dün antrenmana çıkartmayı planlıyorduk. Hafif ağrıları devam edince olmadı. Alt adalesinde bir ağrı vardı. Pazartesi günü net durumu belli olur durumu. Zeminler çok kötü ülkemizde. Antrenman zeminlerimiz aynı şekilde. Oynadığımız statlarda öyle." dedi.