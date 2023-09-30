Haberler Galatasaray ManU'yu unutun

ManU'yu unutun

Buruk: Biliyorum Şampiyonlar Ligi çok önemli ama ondan önce Ankaragücü’nü yenmeliyiz. İngiltere’ye moralli gidelim.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
ManU'yu unutun

Cimbom'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde teknik direktör Okan Buruk'u en çok endişelendiren durum hafta arası oynanacak Manchester United karşılaşması. Başarılı çalıştırıcı, Florya'da Manchester United maçının konuşulmasını kesinlikle yasakladı. Buruk öğrencileriyle yaptığı görüşmede de "Bu seviyelerde sürekli olmak için öncelikle ligi kazanmalıyız. Güzel bir seri yakaladık. Şimdi herkes Ankaragücü maçını düşünsün. Bu karşılaşmyı oynadıktan sonra Manchester United maçına odaklanacağız" dedi. Sarı-kırmızılı oyuncuların konsantrasyonlarının üst düzeyde olması başarılı teknik adamı sevindirdi. Okan Buruk, Ankaragücü mücadelesinin kazanılması halinde Manchester United deplasmanına çok daha moralli gideceklerini düşünüyor.

DİĞER
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den samimi üçüncü çocuk itirafı! İşte Berfu Yenenler’in o soruya verdiği cevap!
Berat Albayrak döneminde atılan adımlar tıkır tıkır işliyor! Vatandaşın elektriğine zam yok
F.Bahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı
F.Bahçe'den Krunic ısrarı! Anlaşma...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maestro Tete Zaha kanatta
Buruk kararını verdi! İşte Aslan'ın Ankaragücü 11'i
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 30 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniye kayıp Ümraniye kayıp 00:44
Maestro Tete Zaha kanatta Maestro Tete Zaha kanatta 00:43
Benfica Porto'yu tek golle devirdi! Benfica Porto'yu tek golle devirdi! 00:27
Benfica Porto'yu tek golle devirdi! Benfica Porto'yu tek golle devirdi! 00:27
Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti 00:11
Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! 00:05
Daha Eski
Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! 00:04
Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti 23:56
Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı 23:09
Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı 23:06
3 puan için sabırsızız 3 puan için sabırsızız 22:56
En kötü 2’nci start En kötü 2’nci start 22:47