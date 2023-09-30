ManU'yu unutun

Cimbom'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde teknik direktör Okan Buruk'u en çok endişelendiren durum hafta arası oynanacak Manchester United karşılaşması. Başarılı çalıştırıcı, Florya'da Manchester United maçının konuşulmasını kesinlikle yasakladı. Buruk öğrencileriyle yaptığı görüşmede de "Bu seviyelerde sürekli olmak için öncelikle ligi kazanmalıyız. Güzel bir seri yakaladık. Şimdi herkes Ankaragücü maçını düşünsün. Bu karşılaşmyı oynadıktan sonra Manchester United maçına odaklanacağız" dedi. Sarı-kırmızılı oyuncuların konsantrasyonlarının üst düzeyde olması başarılı teknik adamı sevindirdi. Okan Buruk, Ankaragücü mücadelesinin kazanılması halinde Manchester United deplasmanına çok daha moralli gideceklerini düşünüyor.