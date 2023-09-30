Haberler Galatasaray Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a sezon başında katılan deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın transfer sürecinde yaşananlar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 10:39
Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

Galatasaray'da Araştırma Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Fatih Demireli, Kerem Demirbay transferiyle ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

Demireli, Demirbay'la aralarında geçen o diyaloğu şöyle anlattı:

Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

"Eşimle tatile İtalya'ya gidecektik. O sırada Kerem transferinde görevlendirildim. Kerem'in Bodrum'da olduğunu öğrenince rotamızı değiştirdik."

Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

"Yarım saat diye sözleştik, 3 saat oturduk. Kerem ailesine çok düşkün. Eşinin ve çocuklarının isminin yazılı olduğu formalarla gittik yanına."

Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

"Formaları görünce menajerine dönüp 'Ne yaparsan yap Galatasaray ile anlaş. Ben başka yerde oynamak istemiyorum' dedi, sözünde de durdu."

Kerem Demirbay'ın transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap Galatasaray'la anlaş"

Sezon başında sarı-kırmızılı takım gelen Kerem Demirbay, çıktığı 9 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu!
Stratejisini belirledi! Kasım ayında...
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
EKİM AYI SÖZLERİ 2023 | 🍂SONBAHAR Ekim ayı resimli mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram
GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! 12:40
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman? Tottenham - Liverpool maçı ne zaman? 12:39
Trabzonspor - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı Trabzonspor - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı 12:36
Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? 12:35
West Ham United - Sheffield United maçı saat kaçta? West Ham United - Sheffield United maçı saat kaçta? 12:30
Newcastle United - Burnley maçı saat kaçta? Newcastle United - Burnley maçı saat kaçta? 12:26
Daha Eski
Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? 12:20
Stratejisini belirledi! Kasım ayında... Stratejisini belirledi! Kasım ayında... 12:13
G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? 12:01
Everton - Luton Town maçı saat kaçta? Everton - Luton Town maçı saat kaçta? 11:52
Avrupa devinin Kerem pişmanlığı Avrupa devinin Kerem pişmanlığı 11:50
Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? 11:49