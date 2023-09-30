GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Yeni sezona, iddialı şekilde giren, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek isteyen Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'un, yönetim ile son yaptığı toplantıda dikkati çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.







