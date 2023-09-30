GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Yeni sezona, iddialı şekilde giren, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek isteyen Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'un, yönetim ile son yaptığı toplantıda dikkati çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Yeni sezona, iddialı şekilde giren, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek isteyen Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'un, yönetim ile son yaptığı toplantıda dikkati çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
KASIM AYINI İŞARET ETTİ
Takvim'de yer alan haberde Cimbom'a geçen sezon 23. şampiyonluğunu yaşatan Buruk'un, "Bizim teknik ve fizik olarak en hazır hale geleceğimiz dönemin kasım ayı olduğunu söyleyebiliriz.
O dönemde yüzde yüz hazır olacağız.