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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Galatasaray, zorlu bir fikstüre girecek. Teknik direktör Okan Buruk'un stratejisini belirlediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:13
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Yeni sezona, iddialı şekilde giren, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek isteyen Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'un, yönetim ile son yaptığı toplantıda dikkati çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.



GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Takvim'de yer alan haberde Cimbom'a geçen sezon 23. şampiyonluğunu yaşatan Buruk'un, "Bizim teknik ve fizik olarak en hazır hale geleceğimiz dönemin kasım ayı olduğunu söyleyebiliriz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

O dönemde yüzde yüz hazır olacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Milli araya kadar olan tüm maçları kazanmak istiyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Sonraki dönemde de ligin zirvesine yerleşmeliyiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yolun sonu da şampiyonluk olsun istiyoruz" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Buruk ve öğrencileri geçen sezon da ekim ayının sonunda seri başlatmış ve sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

FİKSTÜRDE ZORLU MAÇLAR VAR

Eylül ayını bugünkü Ankaragücü maçıyla tamamlayacak olan Cimbom, 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

7 Ekim'de Antalyaspor'a konuk olacak Aslan, 21 Ekim'de de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

24 Ekim'de Bayern Münih ile İstanbul'da karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile 28 Ekim'de dış sahada yapacağı maçla ayı noktalayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk stratejisini belirledi! Kasım ayında...

Galatasaray, kasım ayına kadarki dönemi maksimum puan ve en az hasarla atlatmayı planlıyor.

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