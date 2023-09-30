GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Süper Lig'in son şampiyon takımı Galatasaray yoluna yenilgisiz devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Aslan, rakibini geriden gelerek 2-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'in son şampiyon takımı Galatasaray yoluna yenilgisiz devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Aslan, rakibini geriden gelerek 2-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray bu skorla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Cimbom'un maçtaki ilk golünü 56. dakikada Fildişi Sahilili oyuncusu Wilfiried Zaha kaydetti.
Aslan'ın ikinci golü ise 69. dakikada Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Galatasaray'ın 30 yaşındaki yıldız futbolcusu Wilfired Zaha, Galatasaray'lı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.
MAURO ICARDİ SUSKUNDU
Galatasaray'ın 30 yaşındaki Arjantinli yıldızı ligde uzun aranın ardından golle buluşamadı.
11 MAÇLIK SERİSİ SON BULDU
30 yaşındaki yıldız futbolcu Emanuel Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynadığı maçlarda gol atma serisi son buldu.
Icardi, daha önce ilk 11'de forma şansı bulduğu 13 resmi müsabakalarda fileleri sarsmıştı.
Trendyol Süper Lig'de 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Arjantinli yıldız, bu kulvarlarda 5 maç aranın ardından skor katkısı veremedi.