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GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Galatasaray'ın bonservisini alarak renklerine bağladığı Arjantinli yıldız futbolcu Emanuel Mauro Icardi'nin, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından serisi son buldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 23:59
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Süper Lig'in son şampiyon takımı Galatasaray yoluna yenilgisiz devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Aslan, rakibini geriden gelerek 2-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Galatasaray bu skorla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Cimbom'un maçtaki ilk golünü 56. dakikada Fildişi Sahilili oyuncusu Wilfiried Zaha kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Aslan'ın ikinci golü ise 69. dakikada Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

Galatasaray'ın 30 yaşındaki yıldız futbolcusu Wilfired Zaha, Galatasaray'lı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

MAURO ICARDİ SUSKUNDU

Galatasaray'ın 30 yaşındaki Arjantinli yıldızı ligde uzun aranın ardından golle buluşamadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin serisi son buldu!

11 MAÇLIK SERİSİ SON BULDU

30 yaşındaki yıldız futbolcu Emanuel Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynadığı maçlarda gol atma serisi son buldu.

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