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Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Wilfried Zaha: Önemli olan takımın kazanması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wilfried Zaha attığı golle galibiyete katkı verdi. Fildişili oyuncu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 21:46
Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Wilfried Zaha: Önemli olan takımın kazanması

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Ankaragücü maçıyla hesabı açtı. Attığı golle 2-1'lik galibiyete katkı veren Fildişili oyuncu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Dakika alıp, kendime güvenimi kazanmaya çalışıyorum. Önemli olan gol değil, takımın kazanması. Kazandığımız için mutluyum. İnsanlar %100 olduğumda kendileri görecek. Dakika aldıkça, performansım gelişecek."

"Attığım golün kaleye giden şiddetini bilmiyorum. Önemli olan kazanmaya yardımcı olan gol olmasıydı."

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