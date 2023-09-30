Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Wilfried Zaha: Önemli olan takımın kazanması

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Ankaragücü maçıyla hesabı açtı. Attığı golle 2-1'lik galibiyete katkı veren Fildişili oyuncu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Dakika alıp, kendime güvenimi kazanmaya çalışıyorum. Önemli olan gol değil, takımın kazanması. Kazandığımız için mutluyum. İnsanlar %100 olduğumda kendileri görecek. Dakika aldıkça, performansım gelişecek."

"Attığım golün kaleye giden şiddetini bilmiyorum. Önemli olan kazanmaya yardımcı olan gol olmasıydı."