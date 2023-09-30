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Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele'nin son durumu...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, ayağına darbe alan Ndombele'yi riske etmek istemediğini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 22:05
Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele'nin son durumu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankaragücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler, oyun... Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak."

"NDOMBELE'Yİ RİSKE ETMEDİK"

"Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah"

"Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz."

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

"Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı, kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum."

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