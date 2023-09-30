Formaları görünce duygulandı

Galatasaray'da Araştırma Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Fatih Demireli, Kerem Demirbay tranferiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: "Eşimle tatile İtalya'ya gidecektik. O sırada Kerem transferinde görevlendirildim. Kerem'in Bodrum'da olduğunu öğrenince rotamızı değiştirdik. Yarım saat diye sözleştik, 3 saat oturduk. Kerem ailesine çok düşkün. Eşinin ve çocuklarının isminin yazılı olduğu formalarla gittik yanına. Formaları görünce menajerine dönüp 'Ne yaparsan yap Galatasaray ile anlaş. Ben başka yerde oynamak istemiyorum' dedi, sözünde de durdu"