Haberler Galatasaray Manchester United Galatasaray maçı öncesi Antony'nin takıma dönmesine izin verdi

Manchester United Galatasaray maçı öncesi Antony'nin takıma dönmesine izin verdi

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak Manchester United, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından kadro dışı bırakılan Antony'nin takıma döndüğünü açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 14:20
Manchester United Galatasaray maçı öncesi Antony'nin takıma dönmesine izin verdi

Manchester United, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından kadro dışı bırakılan Antony için bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antony'nin antrenmanlara ve takıma geri döneceği belirtildi.

Manchester United'ın açıklamasında, davayla ilgili yeni gelişmeler oldukça durumun yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Manchester United'ın açıklaması şu şekilde:

İddiaların ortaya atıldığı haziran ayından bu yana Antony hem Brezilya'da hem de İngiltere'de polis soruşturmasında iş birliği yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Manchester United, Antony'nin polis soruşturması devam ederken takıma ve antrenmanlara geri dönmesine karar vermiştir. Davayla ilgili yeni gelişmeler olduğunda durum yeniden gözden geçirilecektir.

Brezilyalı futbolcu, son olarak 14 Ağustos'taki Wolverhampton maçında forma giymişti.

Manchester United, ligde bu hafta sahasında Crystal Palece ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, 3 Ekim Salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

DİĞER
Kardeşlerim'de Aybike ve Berk’in arası açılıyor!
İl ve ilçe kongrelerinde delege listeleri akrabalarla doldurulunca CHP yandaşı İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP sizin aile şirketiniz mi kardeşim?
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
Çakar'dan hakem yorumu! "Hem sarı kart verdi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ - Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (29 Eylül 2023)
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (29 Eylül 2023)
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (29 Eylül 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçı öncesi flaş Antony gelişmesi! G.Saray maçı öncesi flaş Antony gelişmesi! 14:15
Eyüpspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Eyüpspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 13:51
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? 13:38
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 13:10
Fransız futbolcudan intihar girişimi! Fransız futbolcudan intihar girişimi! 12:59
G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı 12:32
Daha Eski
Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 12:25
Sinan Bolat'tan Altay Bayındır yorumu! Sinan Bolat'tan Altay Bayındır yorumu! 12:08
Arao Yunanistan'da adından söz ettirdi! Arao Yunanistan'da adından söz ettirdi! 11:41
Swansea City - Hull City maçı saat kaçta? Swansea City - Hull City maçı saat kaçta? 11:36
Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? 11:19
Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 11:10