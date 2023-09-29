Haberler Galatasaray Localardan 36 milyon TL

Localardan 36 milyon TL

Tribün gelirinde rekorlar kıran sarı-kırmızılı kulüp, 198 olan loca sayısını 210’a çıkardı, ek gelir sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Localardan 36 milyon TL

Süper Lig'de yenilgisiz bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray daha da zorlu bir periyoda giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynaması nedeniyle ilk maçına 25 Temmuz'da çıkan sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar 13 karşılaşmaya çıktı. Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırmayı başaran ve ligde de son 5 maçından galibiyetle ayrılan Cimbom, cumartesi günü Rams Park'ta oynayacağı Ankaragücü maçıyla zorlu bir seriye daha start verecek.

3 MİLYON LİRAYA SATILDI

Yeni 12 locanın tamamı 3'er milyon TL'den hemen alıcı buldu ve kasa doldu taştı. Galatasaray yönetimi hem stat kapasitesini yükseltti hem de 36 milyon TL yeni gelir elde etti.

KAPASİTE 60 BİN OLACAK

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki dönemde de kale arkasında değişime gidecek. Dortmund stadında olduğu gibi koltuklar kaldırılarak kapasite genişletilecek ve 52 bin olan seyirci sayısı 60 binin üzerine çıkacak.

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