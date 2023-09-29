Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya geldi.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya geldi.
İki takımın istediği futbolculardan Zaha Galatasaray'ı, Fred ise Fenerbahçe'yi seçti.
Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez genç bir oyuncu için transferde rakip oldu.
Söz konusu isim, Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Evin...
Fenerbahçe, 2019'da Arda Güler'i Gençlerbirliği'nden transfer ederken, Ankara ekibiyle Yiğit Evin'in de bulunduğu 4 oyunculuk bir protokol imzalamıştı.
Ancak söz konusu protokol iptal oldu.
Bu gelişme üzerine Galatasaray devreye girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, gelecek vaat eden oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Yiğit Evin için Gençlerbirliği ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
YİĞİT EVİN KİMDİR?
Yiğit Evin, 25 Ocak 2008'de Çankaya'da dünyaya geldi.
2018 yılında Gençlerbirliği alt yapısına girdi.
15 yaşındaki oyuncu, 5 yıldır alt yapının çeşitli kademelerinde forma giydi.
Genç yetenek, sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.
Bir kez U14, 2 kez U15, bir kez de U16 Milli Takımı'nda görev yaptı.