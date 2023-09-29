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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe'nın Arda Güler Real Madrid'e transfer olmadan önce Gençlerbirliği ile imzaladığı 4 oyunculuk protokol iptal oldu. Bunun üzerine Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 11:09
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

Bu gelişme üzerine Galatasaray devreye girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

Sarı-kırmızılı ekip, gelecek vaat eden oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

Yiğit Evin için Gençlerbirliği ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

YİĞİT EVİN KİMDİR?

Yiğit Evin, 25 Ocak 2008'de Çankaya'da dünyaya geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

2018 yılında Gençlerbirliği alt yapısına girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 15'lik yetenek için devreye girildi

15 yaşındaki oyuncu, 5 yıldır alt yapının çeşitli kademelerinde forma giydi.

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