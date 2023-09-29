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Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim, Victor Nelsson'un sözleşmesini yenilemek için çalışmalara başladı. Ancak İsveçli yıldızla yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 12:33
Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Galatasaray'da Victor Nelsson'u ikna turları...

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı stoper ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuca varamadı.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

24 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray Yönetimi'ne zorluk çıkardığı öğrenildi.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Nelsson'un yönetime zorluk çıkarmasının nedenlerinden biri de Davinson Sanchez transferi.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Aslan, transfer sezonunun son günlerinde Tottenham'dan Davinson Sanchez'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Yıldız oyuncuya ise 3.2 milyon Euro maaş vereceğini açıkladı.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Danimarkalı stoper, Kolombiyalı oyuncunun maaşından etkilendi.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Takvim'in haberine göre Nelsson'un Galatasaray'dan 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Görüşmeler şu an için tıkanmış durumda.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Ancak iki tarafın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Danimarkalı oyuncunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Nelsson, kız arkadaşının doğum yapması nedeniyle Rams Başakşehir maçında forma giyememişti.

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