Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı

Galatasaray'da Victor Nelsson'u ikna turları...
Galatasaray'da Victor Nelsson'u ikna turları...
Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı stoper ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuca varamadı.
24 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray Yönetimi'ne zorluk çıkardığı öğrenildi.
Nelsson'un yönetime zorluk çıkarmasının nedenlerinden biri de Davinson Sanchez transferi.
Aslan, transfer sezonunun son günlerinde Tottenham'dan Davinson Sanchez'i kadrosuna kattı.
Yıldız oyuncuya ise 3.2 milyon Euro maaş vereceğini açıkladı.
Danimarkalı stoper, Kolombiyalı oyuncunun maaşından etkilendi.
Takvim'in haberine göre Nelsson'un Galatasaray'dan 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
Görüşmeler şu an için tıkanmış durumda.
Ancak iki tarafın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi.
Danimarkalı oyuncunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.
Nelsson, kız arkadaşının doğum yapması nedeniyle Rams Başakşehir maçında forma giyememişti.
Son oynanan İstanbulspor maçında ise 6 dakika görev aldı.
Nelsson, Galatasaray'a 7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
24 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 19 milyon euro.