TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Galatasaray itirafı! Vecino'yu doğruladı

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Vecino'yla ilgilendiğini fakat transferin olumlu sonuçlanmadığını belirterek, "Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.