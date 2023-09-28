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TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Galatasaray itirafı! Vecino'yu doğruladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ilgilendiği ifade edilen Matias Vecino için hocası Maurizio Sarri'den de bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 16:53
TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Galatasaray itirafı! Vecino'yu doğruladı

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Torino ile karşılaşan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, maç sonrası DAZN'a açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Galatasaray itirafı! Vecino'yu doğruladı

Sarri, Torino'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından takımının gollerinden birini atan Matias Vecino için transfer itirafında bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Galatasaray itirafı! Vecino'yu doğruladı

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Vecino'yla ilgilendiğini fakat transferin olumlu sonuçlanmadığını belirterek, "Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.

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