Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.
Bu sezon olduğu gibi geçen sezon da transferin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde ses getiren bir transfere imza atmıştı.
Cimbom, geçtiğimiz şubat ayında Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı.
Aslan, 24 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıkan Zaniolo, attığı 5 golle şampiyonluğa katkıda bulunmuştu.
Galatasaray, yeni sezon öncesi İtalyan yıldızı Aston Villa'ya kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin Euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.
Bu sezon Aston Villa ile 7 maçta süre alan Nicolo Zaniolo, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
"PREMIER LİG'DE OYNAMAK BÜYÜK BİR FIRSATTI"
Sky Sports'a konuşan Zaniolo, "Beklemediğim bir yazdı. Monchi aradı. Bu teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak benim için büyük bir fırsattı. Aradıklarında benim ve Galatasaray için büyük bir fırsat olduğunu anladık, sonrasında buraya geldim." dedi.
"GALATASARAY'DA OYNAMAK BENİM İÇİN MEYDAN OKUMAYDI"
24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemle ilgiliyse "Galatasaray'da futbol oynamak benim için bir meydan okumaydı. Türkiye'de başka bir kültüre, başka bir kıtaya gittim. İnsani ve futbol açısından büyüdüm." ifadelerini kullandı.
"İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL İTALYA'DAKİNDEN DAHA İYİ"
Nicolo Zaniolo ayrıca "İngiltere'deki yapı biraz daha farklı. İtalya'nın ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da daha fazla taktik ve proaktif futbol var. Buradaki futbolun İtalya'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Emery beni burada görmek istediğini söylemişti. Kendisi en iyi antrenörlerden biri. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum." açıklamasında bulundu.