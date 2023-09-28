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Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe transferine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 18:47
Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Bu sezon olduğu gibi geçen sezon da transferin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde ses getiren bir transfere imza atmıştı.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Cimbom, geçtiğimiz şubat ayında Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Aslan, 24 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıkan Zaniolo, attığı 5 golle şampiyonluğa katkıda bulunmuştu.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Galatasaray, yeni sezon öncesi İtalyan yıldızı Aston Villa'ya kiraladı.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin Euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

Bu sezon Aston Villa ile 7 maçta süre alan Nicolo Zaniolo, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

"PREMIER LİG'DE OYNAMAK BÜYÜK BİR FIRSATTI"

Sky Sports'a konuşan Zaniolo, "Beklemediğim bir yazdı. Monchi aradı. Bu teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak benim için büyük bir fırsattı. Aradıklarında benim ve Galatasaray için büyük bir fırsat olduğunu anladık, sonrasında buraya geldim." dedi.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

"GALATASARAY'DA OYNAMAK BENİM İÇİN MEYDAN OKUMAYDI"

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemle ilgiliyse "Galatasaray'da futbol oynamak benim için bir meydan okumaydı. Türkiye'de başka bir kültüre, başka bir kıtaya gittim. İnsani ve futbol açısından büyüdüm." ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı!

"İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL İTALYA'DAKİNDEN DAHA İYİ"

Nicolo Zaniolo ayrıca "İngiltere'deki yapı biraz daha farklı. İtalya'nın ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da daha fazla taktik ve proaktif futbol var. Buradaki futbolun İtalya'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Emery beni burada görmek istediğini söylemişti. Kendisi en iyi antrenörlerden biri. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum." açıklamasında bulundu.

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