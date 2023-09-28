Haberler Galatasaray Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Süper Lig'de İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta kullandıkları penaltı vuruşuyla gündem olan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ikilisinin yaptığı bu organizasyonun perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 14:14
Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Galatasaray, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Cimbom'un galibiyet sayısı Mauro Icardi'den geldi.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Ancak karşılaşmanın önüne bir başka olay geçti.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maça, kaçan penaltı damgasını vurdu.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

İcardi'den topu alan ve beyaz noktaya diken Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaleye vurmak yerine bir-iki metre yanına yuvarladı.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Geriden koşup gelen İcardi ise Kerem'in pas şeklinde kullandığı penaltıyı boş kaleye atamadı.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

90 dakikanın ardından açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Penaltıyı uzun zamandır konuşup kendi aralarında planlamışlardı"

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

"Geçen sene birkaç maçta bunu konuştular."

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

"Bu karşılaşmada denediler" dedi.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Sabah'ın haberine göre, Buruk'un sözlerinin perde arkası aralandı.

Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Mauro İcardi-Kerem Aktürkoğlu ikilisinin aslında bu penaltıyı geçen sezon şampiyon çıkılan Fenerbahçe derbisinde atmayı planladığı ortaya çıktı.

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