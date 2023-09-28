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Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yıldızları geride bıraktı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yeni sezona damga vuruyor. İkilinin uyumu sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış alırken Icardi ve Kerem yakaladıkları istatistiklerle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yıldızları geride bıraktı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, skorer performansına İstanbulspor karşısında da devam etti. İstanbulspor ile oynanan maçta Galatasaray'ın tek golünü atan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 7 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yıldızları geride bıraktı!

Icardi, bu sezon forma giydiği 11 resmi maçta 10 kez topu filelere gönderdi. Arjantinli oyuncu, Avrupa liglerinde 2023 yılında en fazla gol atan oyuncu konumunda. Icardi, 24 maçta 25 gol atarak zirvenin hakimi oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yıldızları geride bıraktı!

Sarı-Kırmızılılar'ın bir başka yıldızı Kerem Aktürkoğlu da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Milli futbolcu, bu sezon 13 maçta 4 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yıldızları geride bıraktı!

Takvim'in derlediği habere göre 24 yaşındaki yıldız oyuncu, 2023 yılında 25 maçta yaptığı 17 asistle Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Avrupa'da bu yıl en çok asisti yapan isim olarak dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nu 12 asistle Liverpool'un yıldızı Salah takip ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yıldızları geride bıraktı!

Galatasaray'ın iki yıldızı performanslarıyla takımlarını hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturuyor.

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