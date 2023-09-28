Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu yıldızları geride bıraktı!

Takvim'in derlediği habere göre 24 yaşındaki yıldız oyuncu, 2023 yılında 25 maçta yaptığı 17 asistle Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Avrupa'da bu yıl en çok asisti yapan isim olarak dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nu 12 asistle Liverpool'un yıldızı Salah takip ediyor.