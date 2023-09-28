Boya faturası firmaya kesildi

İstanbulspor ile oynanan maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerinin yeşil renge boyanması olay olmuştu. Konuyla ilgili TFF dün bir açıklama yaptı. Federasyon, zeminin bakımı konusunda eksiklik ve yetersizlikler tespit edildiğini belirterek, Olimpiyat Stadı'nın zemininden sorumlu firmayla sözleşmenin feshedildiği açıkladı.
İstanbulspor ile oynanan maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerinin yeşil renge boyanması olay olmuştu. Konuyla ilgili TFF dün bir açıklama yaptı. Federasyon, zeminin bakımı konusunda eksiklik ve yetersizlikler tespit edildiğini belirterek, Olimpiyat Stadı'nın zemininden sorumlu firmayla sözleşmenin feshedildiği açıkladı.