Haberler Galatasaray Boya faturası firmaya kesildi

Boya faturası firmaya kesildi

İstanbulspor ile oynanan maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerinin yeşil renge boyanması olay olmuştu. Konuyla ilgili TFF dün bir açıklama yaptı. Federasyon, zeminin bakımı konusunda eksiklik ve yetersizlikler tespit edildiğini belirterek, Olimpiyat Stadı'nın zemininden sorumlu firmayla sözleşmenin feshedildiği açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Boya faturası firmaya kesildi
İstanbulspor ile oynanan maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerinin yeşil renge boyanması olay olmuştu. Konuyla ilgili TFF dün bir açıklama yaptı. Federasyon, zeminin bakımı konusunda eksiklik ve yetersizlikler tespit edildiğini belirterek, Olimpiyat Stadı'nın zemininden sorumlu firmayla sözleşmenin feshedildiği açıkladı.
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