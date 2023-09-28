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Aslan pençesi

İstanbulspor’u da mağlup eden sarı-kırmızılı ekip çıkışını sürdürdü. Okan Buruk’un öğrencileri bu sezon çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi. Galatasaray’ın yenilmezlik serisi 19’a çıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Aslan pençesi

Galatasaray, bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esiyor. 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayarak kâbusu yaşayan Galatasaray; yönetim, teknik heyet ve futbolcularını yenileyerek hayat buldu. Başkanlığa Dursun Özbek, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk'un geldiği Aslan'da takım kadrosu da yıldızlardan oluşturuldu. 2022-2023 sezonunu en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon da yükselişini sürdürüyor. Son olarak İstanbulspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ligde üst üste 5. galibiyetine imza attı.

BEŞİKTAŞ MİLAT OLDU

Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan Cimbom, arka arkaya Trabzon, Gaziantep FK, Samsun, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan giriş yapan Galatasaray, bu turnuvada da hiç yenilgi görmedi. Elemelerde 6 maça çıkan sarı-kırmızılı takım 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Grup aşamasının ilk maçında ise Kopenhag'la evinde berabere kaldı.

Geçen sezonun aynı dönemine göre 3 puan fazla toplayan Galatasaray, son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

150 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a karşı alan Galatasaray 150 gündür resmi maç kaybetmiyor. Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 19 maça çıkarken, hedef seriyi Ankaragücü maçı ile 20 ye çıkartıp Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanacak maça moralli çıkabilmek.

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