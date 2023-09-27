Yanlış anlaşılmasın!

Okan Buruk, İstanbulspor galibiyetiyle ilgili, "Hakim olan taraf bizdik ama çok daha erken koparmamız gerekiyordu. Birçok pozisyondan yararlanamadık" dedi. Maça damga vuran penaltı atışıyla ilgili ise, oyuncularına saygı duyduğunu söyledi. Kerem'in penaltı atışını İcardi'ye pas olarak kullanması konusunda, " Kendi aralarında konuştukları, planladıkları bir şeydi. Bugün (dün) denediler. Tabii ki penaltı kaçabilir. Aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Direk vursa da belki kaçıracaktı. Oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı yapılmış bir saygısızlık olarak algılanmasın" diye konuştu.